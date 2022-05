Mehr Stipendien für talentierte und engagierte Studierende

538 Studentinnen und Studenten an elf Hochschulen sind in Th├╝ringen 2021 mit einem Deutschlandstipendium gef├Ârdert worden. Das sind rund 30 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurden in Th├╝ringen noch nie so viele Deutschlandstipendien vergeben. Es soll Studenten unterst├╝tzen, bei denen mit herausragenden Leistungen in Studium und Beruf zu rechnen ist.