Erfurt Erinnerung: Namen ermordeter Juden mit Schulkreide schreiben 03.05.2022

474 Namen sollen am Montag mit Schulkreide in Erfurt auf den Willy-Brandt-Platz geschrieben werden. Es sind die Namen derer, die aufgrund ihres Glaubens oder j├╝dischen Herkunft im Nationalsozialismus aus Erfurt deportiert und get├Âtet wurden. Die Schreibaktion ist der erste von vier Teilen eines gro├čen Erinnerungsprojekts, das an die Schicksale der Menschen erinnern soll, die vor 80 Jahren aus Th├╝ringen deportiert wurden. Landesrabbiner Alexander Nachama soll die Aktion mit einem Gedenkgebet er├Âffnen. Interessierte m├Âgen sich anmelden, sagte K├╝nstlerin Margarete Rabow am Dienstag in Erfurt. Sie halte aber auch Pl├Ątze f├╝r Spontanschreibende auf.

Mehr als 500 j├╝dische B├╝rgerinnen und B├╝rger wurden in den Maitagen 1942 aus 42 Orten in der Viehauktionshalle in Weimar gesammelt und von dort verschleppt. Nur eine junge Frau ├╝berlebte.

Das Projekt entstand in Kooperation mit dem Erinnerungsort Topf & S├Âhne, der Stiftung Gedenkst├Ątten Buchenwald und Mittelbau-Dora, der Th├╝ringer Universit├Ąts- und Landesbibliothek und der Landeszentrale f├╝r politische Bildung. Nach Erfurt sollen am 9. September Meiningen und am 11. September Gera folgen. Ihren Abschluss finden soll die Aktion am 19. September in Weimar mit der Niederschrift aller Th├╝ringer Namen, die bis dahin gepr├╝ft und dokumentiert werden konnten.