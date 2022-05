Landtag ermöglicht privaten Radiosendern Kooperation

Die privaten Sender Antenne und Landeswelle Th├╝ringen k├Ânnen k├╝nftig in bestimmten Bereichen zusammenarbeiten. Daf├╝r machte der Landtag am Donnerstag in Erfurt mit einer ├änderung des Landesmediengesetzes den Weg frei. Sie wurde einstimmig von den Abgeordneten beschlossen. "Kooperation kann es auch k├╝nftig nur dort geben, wo die Meinungsvielfalt nicht betroffen ist", sagte der parlamentarische Gesch├Ąftsf├╝hrer der Linke-Fraktion, Andr├ę Bleichschmidt. Auch k├╝nftig gebe es eine vollst├Ąndige Trennung der redaktionellen Bereiche.