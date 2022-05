Statistik: Weniger Strom aus erneuerbaren Energien

In Th├╝ringen wurden im vergangenen Jahr knapp 61 Prozent des eingespeisten Stroms durch erneuerbare Energien erzeugt. Den gr├Â├čten Anteil des ├ľkostroms lieferten mit rund 2698 Gigawattstunden Windkraftanlagen, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt weiter mitteilte. Das war knapp die H├Ąlfte der erneuerbaren Strommenge. Allerdings war es weniger als im Vorjahr (3187). "Die Windkraftanlagen konnten das wind├Ąrmere Fr├╝hjahr 2021 zur Erreichung des Vorjahresniveaus nicht kompensieren", hie├č es. So sei die Stromeinspeisung ├╝ber das Jahr betrachtet gesunken.