Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Kunstaktionen

Erfurt/Weimar/Jena (dpa/th) Nachts im Museum: In den Abendstunden der kommenden Tage ├Âffnen unter anderem Galerien und Museen in Th├╝ringen wieder ihre T├╝ren. Die Landeshauptstadt Erfurt gibt mit ihrer "Langen Nacht der Museen" am Freitag den Auftakt. 25 Ausstellungsh├Ąuser, Sammlungen, Galerien, Archive und besondere Orte beteiligen sich dieses Jahr. Am Samstag k├Ânnen dann Besucher in Weimar zum 22. Mal Kunst und Kultur erleben und gleichzeitig das Nachtleben genie├čen. "Nach langer pandemiebedingter Pause kann sich Weimar endlich wieder auf eine "Lange Nacht der Museen" freuen", teilte die Stadt mit. Von 18 bis 24 Uhr ├Âffnen hier Samstag 36 Museen, Galerien, Archive und Kirchen wieder ihre T├╝ren. Am 20. Mai folgt Jena und am 21. Mai das Weimarer Land.