Busunternehmer: Führerscheinrecht entrümpeln

Daf├╝r seien die Pr├╝fungsvoraussetzungen jedoch zu starr. Vorgeschrieben seien beispielsweise zwischen 96 und 110 Pflichtstunden beim Bus-Fahrtraining. In ├ľsterreich m├╝ssten im Vergleich dazu Pr├╝flinge nur 38,5 Pflichtstunden absolvieren. Das treibe die Kosten f├╝r den F├╝hrerschein f├╝r die deutschen Unternehmen in die H├Âhe, sagte Wagenknecht.

Ein weiteres Hemmnis zur Einstellung ausl├Ąndischer Busfahrer sei, das diese die F├╝hrerscheinpr├╝fung in der Amtssprache Deutsch ablegen m├╝ssten. Zwar k├Ânnten Busfahrer etwa mit einem polnischen F├╝hrerschein in Deutschland fahren. "Nur wenn sie ihn hier ablegen, m├╝ssen sie Deutsch in hoher Qualit├Ąt k├Ânnen." Diese Sprachbarriere sei ein gro├čes Hemmnis. Pr├╝flinge aus dem Ausland sollten daher den Bus-F├╝hrerschein auch in ihrer Muttersprache ablegen k├Ânnen, verlangte der Gesch├Ąftsf├╝hrer.