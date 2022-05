Öffnungszeiten in Corona-Impfstellen ab Juni stark reduziert

Erfurt (dpa/th) ÔÇô Mit der Verringerung der Zahl der Corona-Impfstellen in Th├╝ringen m├╝ssen sich Impfwillige in Th├╝ringen auch auf weniger ├ľffnungstage einrichten. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums soll es im Juni noch drei ├ľffnungstage pro Woche geben, im Juli und August seien nur noch zwei geplant. Derzeit sind die Impfstellen in der Regel von Montag bis Samstag ge├Âffnet, die Kern├Âffnungszeiten sind entweder am Vormittag oder Nachmittag.