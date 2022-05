Märchen machen demente Menschen aktiver

RegelmĂ€ĂŸige MĂ€rchenstunden in ThĂŒringer Pflegeeinrichtungen haben laut einer Untersuchung die kognitiven FĂ€higkeiten demenzkranker Bewohnerinnen und Bewohner gesteigert. Zudem seien diese aktiver geworden, teilte das Gesundheitsministerium zum Abschluss eines Modellprojekts zur Verbesserung der LebensqualitĂ€t von demenzkranken Menschen in Pflegeheimen mit. Die Projektziele seien durchweg in der Erprobung erreicht worden. So sei es auch deutlich seltener zu herausforderndem Verhalten gegenĂŒber dem Pflegepersonal gekommen, hieß es. Daher werde die PrĂ€ventionsmaßnahme "Es war einmal... MĂ€rchen und Demenz", an der sich insgesamt 25 Senioreneinrichtungen in ThĂŒringen beteiligten, um ein weiteres Jahr verlĂ€ngert. KĂŒnftig sollen in insgesamt 50 Einrichtungen regelmĂ€ĂŸig professionelle MĂ€rchenerzĂ€hler demenzkranken Menschen aus den Geschichten der GebrĂŒder Grimm vorlesen. Auch Pflegeheimbewohner ohne Familienangehörige können einbezogen werden. Die entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen Land, Krankenkassen und einem Anbieter von Lesestunden sei am Montag in Erfurt unterzeichnet worden, teilte das Ministerium mit.