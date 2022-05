Hohe Zahl an Sterbefällen 2021 in Thüringen

Hohe Zahl an SterbefĂ€llen 2021 in ThĂŒringen

In ThĂŒringen sind im zweiten Corona-Krisenjahr deutlich mehr Menschen gestorben als 2020. Es wurden 34.830 SterbefĂ€lle und damit 4604 mehr als im Jahr zuvor verzeichnet, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Erfurt mitteilte. Das ist eine Zunahme von mehr als 15 Prozent. Dem steht eine rĂŒcklĂ€ufige Zahl an Geburten gegenĂŒber, die 2021 um 3,8 Prozent weiter abnahm. Im Freistaat wurden im vergangenen Jahr 15 377 Kinder geboren - 614 weniger als noch 2020.