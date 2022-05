Rund 94.500 Minijobber in Thüringen

Erfurt Rund 94.500 Minijobber in Th├╝ringen Von dpa 25.05.2022 - 12:26 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Arbeitsmarkt f├╝r Minijobber hat sich in Th├╝ringen nach einem Einbruch wegen der Corona-Pandemie wieder erholt. Wie die Minijob-Zentrale am Mittwoch in Bochum mitteilte, waren im ersten Quartal des Jahres rund 94.500 Frauen und M├Ąnner im Freistaat in Minijobs besch├Ąftigt. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es gut 87.800.

Wie aus dem Bericht weiter hervorgeht, sind 92.125 Minijobber im gewerblichen Bereich t├Ątig. Das sind 6765 oder 7,9 Prozent mehr als in den ersten drei Monaten des Jahres 2021. Dagegen ging die Zahl der in Privathaushalten besch├Ąftigten Minijobber in Th├╝ringen von 2481 im Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent auf 2374 zur├╝ck.