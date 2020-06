"Zu große Unterschiede"

Rot-Weiss Essen entlässt Trainer Christian Titz

17.06.2020, 11:24 Uhr | t-online.de, cf

Christian Titz ist ab sofort nicht mehr Trainer des Traditionsvereins Rot-Weiss Essen. Es soll Spannungen zwischen ihm und den Spielern gegeben haben.

Der Regionalligist Rot-Weiss Essen hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Christian Titz getrennt. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.

"Im Zuge einer ausführlichen Analyse der vergangenen Saison müssen wir zu große Unterschiede in der Bewertung der Spielzeit sowie in den gegenseitigen Auffassungen über die zukünftige strategische Ausrichtung feststellen", sagte RWE-Vorstandsvorsitzender Marcus Uhlig in einer Pressemitteilung. "Wir sind daher zu dem Entschluss gelangt, die Zusammenarbeit zu beenden."

Rot-Weiss Essen bleibt in der Regionalliga

Der ehemalige HSV-Trainer Titz kam im vergangenen Jahr nach Essen. "Christian hat die Mannschaft nach dem Umbruch im vergangenen Sommer stabilisiert und in die Spitzengruppe der Regionalliga West geführt", so Uhlig. Der Verein beendet die Saison auf dem dritten Platz in der Regionalliga-Tabelle, verpasste wegen des vorzeitigen Abbruchs durch die Corona-Pandemie die Relegationsspiele. Damit bleibt der Traditionsclub in der dritten Liga.

Laut dem Portal "Reviersport.de" habe es zu große Spannungen zwischen Trainer und der Mannschaft gegeben. Titz habe kein Vertrauensverhältnis zu den Spielern aufbauen können, sie fühlten sich teilweise missverstanden und schlecht behandelt, heißt es.

"Dass man unterschiedliche Ansichten hat, ist im Fußball nicht ungewöhnlich. Um die sportlichen Ziele zu erreichen, braucht es eine gemeinsame Basis. Ich wünsche dem Verein und seinen fantastischen Fans für die Zukunft alles erdenklich Gute", sagte Christian Titz laut Vereinsmitteilung. Einen Nachfolger für Titz gibt es laut WDR bisher noch nicht.