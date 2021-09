Nach Evakuierung von Schule

Fünf-Zentner-Bombe in Essen entschärft

20.09.2021, 16:28 Uhr | t-online

Die Fundstelle der Bombe: Der Parkplatz gehört zum Diakoniewerk in Essen-Bergerhausen. (Quelle: t-online)

Im Essener Süden ist bei Bauarbeiten eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Entschärfung erfolgte am Nachmittag.

In Essen-Bergerhausen ist am Montag eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Blindgänger wurde auf einer Baustelle am Diakoniewerk auf der Bergerhauser Straße 17 ausgegraben.



Seit dem Mittag liefen die Vorbereitungen für die Evakuierungen rund um den Fundort. Um 15.48 Uhr vermeldete die Stadt auf Twitter, dass die Evakuierungsmaßnahmen abgeschlossen sind. Die Entschärfung erfolgte um 16.15 Uhr.



Bombe in Essen entschärft: Sperrungen werden aufgehoben

250 Meter rund um den Parkplatz mussten die Wohnhäuser evakuiert werden. Dort leben 673 Personen. Auch die naheliegende Elsa-Brändström-Realschule war betroffen. Im Umkreis von 500 Metern rund um den Blindgänger mussten sich die Bürgerinnen und Bürger während der Entschärfung in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt sind. Im äußeren Sperrkreis leben weitere 1.978 Menschen.

Die Sperrungen der Straßen Potthofs Börde, Hüskenbörde und Klinkstraße und Havelring werden in Kürze aufgehoben. Auch ein Abschnitt der Autobahn 52, der am Fundort vorbeiführte und daher gesperrt wurde, wird wieder freigegeben.

In Richtung Düsseldorf gilt gleiches für die Auffahrt am Autobahnkreuz Essen-Ost. Die Linien der Ruhrbahn waren nicht von Sperrungen betroffen.