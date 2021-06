Gleisschäden im gesamten Stadtgebiet

Karlsruhe stoppt gesamten Tram- und Stadtbahnverkehr

15.06.2021, 19:53 Uhr | dpa, t-online

Die KVV hat den Tram- und Stadtbahnverkehr im gesamten Stadtgebiet eingestellt. Die Verkehrsbetriebe befürchten hitzebedingte Schäden am Schienennetz. Wann die Bahnen wieder rollen, ist ungewiss.

Der gesamte Tram- und Stadtbahnverkehr in Karlsruhe ist am Dienstagabend eingestellt worden. Grund sind laut eines Sprechers der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (KVV) möglicherweise durch sommerliche Hitze bedingte Schäden an mehreren Schienenstrecken. Was genau beschädigt ist, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Die Verkehrsbetriebe arbeiteten intensiv daran, die Ursache der Schäden zu analysieren und diese schnellstmöglich zu beheben.

Die Sperrung werde voraussichtlich mehrere Stunden andauern, sagte der Sprecher. Es sei nur bedingt Ersatzverkehr mit Bussen möglich. Auch Bahnverbindungen, die im Bereich der Stadtbahn durch das Karlsruher Stadtgebiet fahren, können demnach nicht verkehren. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe baten Fahrgäste um Verständnis.

Betroffen sind die Linien S1, S11, S4, S5, S51, S52, S7 und S8, wie die KVV auf Twitter schreiben.