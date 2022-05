Mutmaßliche Mitglieder von Untergrundorganisation in U-Haft

Auf Bestreben der Bundesanwaltschaft sind drei mutma├čliche Mitglieder der marxistisch-leninistischen Untergrundorganisation DHKP-C in Untersuchungshaft gekommen, die zuvor teilweise auch in Hamburg festgenommen waren. Sie sollen in verschiedenen Funktionen und Regionen in Deutschland f├╝r die ausl├Ąndische terroristische Vereinigung gearbeitet haben, teilte die Beh├Ârde am Donnerstag in Karlsruhe mit. Die DHKP-C habe das Ziel, den t├╝rkischen Staat mittels eines bewaffneten Kampfes zu beseitigen. Sie habe seit ihrer Gr├╝ndung 1994 zahlreiche T├Âtungsdelikte begangen sowie eine Vielzahl von Brand- und Sprengstoffanschl├Ągen ver├╝bt.