Mit Popsänger Tim Bendzko

Anmeldungen für Corona-Konzertexperiment kurzfristig möglich

18.08.2020, 18:14 Uhr | dpa

In Leipzig soll ein Corona-Konzertexperiment mit Sänger Tim Bendzko stattfinden. Zunächst bleiben die Teilnehmerzahlen unter den Erwartungen. Doch nun gibt es offenbar doch noch größeres Interesse. Die Veranstalter haben reagiert.

Für das Corona-Konzertexperiment mit Popsänger Tim Bendzko sind noch kurzfristige Anmeldungen möglich. Wer noch teilnehmen will, kann sich am Donnerstag oder Freitag am Veranstaltungsort in der Arena Leipzig registrieren lassen. Mit der Möglichkeit zu den Nachmeldungen reagiere man auf großes Interesse und entsprechende Anfragen, teilten die Organisatoren am Dienstag mit.

In der regulären Anmeldezeit hatten sich für das Experiment am Samstag 2.210 Menschen zwischen 18 und 50 Jahren registrieren lassen. Angepeilt hatten die Forscher ursprünglich 4.200 Teilnehmer.

Das Konzertexperiment "Restart-19" ist ein gemeinsames Projekt der Länder Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ziel der Forscher der Universitätsmedizin Halle ist, ein mathematisches Modell zu entwickeln, mit dem das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach Großveranstaltungen berechnet werden kann. Derzeit sind große Kultur- und Konzertveranstaltungen untersagt.