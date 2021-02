Betrieb eingestellt

Einsturzgefahr durch Schneemassen bei Amazon Leipzig

09.02.2021, 10:33 Uhr | t-online

Ein Sperrschild am Leipziger Amazon-Standort (Symbolbild): Auch bei dem Versandhändler sorgen die heftigen Schneefälle für Probleme. (Quelle: Peter Endig/imago images)

Auch der Versandhändler Amazon bleibt von der Extremwetterlage in Sachsen nicht verschont. Am Leipziger Standort droht das Dach unter den Schneemassen einzustürzen – der Betrieb wurde eingestellt.

Heftige Schneemassen machen Amazon in Leipzig zu schaffen. Das derzeit größte Problem: Das Dach des Gebäudekomplexes droht unter der Schneelast einzubrechen. Das berichtet die "Leipziger Volkszeitung" (LVZ). "Der Betrieb ruht. Der Vermieter hat offenbar die Reißleine gezogen", sagte Jörg Lauenroth-Mago von Verdi gegenüber der Tageszeitung.

Das bestätigt auch der Versandhändler. Die Spätschicht habe am Montag nach Hause geschickt werden müssen. Die Gesundheit der Mitarbeiter stehe an erster Stelle, wie Amazon-Sprecher Stephan Eichenseher der "LVZ" erklärte. Deshalb habe man sich in Absprache mit Experten und als "reine Vorsichtsmaßnahme" dazu entschieden, den Betrieb zu pausieren.

Schneeräumer im Einsatz

Auch die Nacht- und Frühschicht wurden demnach angewiesen, bei vollem Lohn zu Hause zu bleiben. Ein angefordertes Spezialteam soll nun den Schnee vom Dach holen, sodass im Laufe des Tages entschieden werden kann, ob und wann der Betrieb wieder aufgenommen wird.



Bis es so weit ist, solle der Versand nach Möglichkeit über andere Logistiklager stattfinden, erklärte Eichenseher weiter.