Leipzig

Zwickau und Chemnitz erreichen Sachsenpokal-Halbfinale

01.05.2021, 19:07 Uhr | dpa

Spieler versuchen an den Ball zu kommen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Fußball-Drittligist FSV Zwickau und Regionalligist Chemnitzer FC stehen im Halbfinale des Sachsenpokals. Zwickau setzte sich am Samstag bei Viertligist Chemie Leipzig 1:0 (0:0) durch, der CFC besiegte Ligakonkurrent VfB Auerbach 1:0 (1:0). Zwickau und Chemnitz treffen im Halbfinale aufeinander. Lok Leipzig hatte im Viertelfinale ein Freilos und trifft auf den Sieger des Duells zwischen Dynamo Dresden und dem Bischofswerdaer FV, das am 12. Mai ausgetragen wird.

Favorit Zwickau musste bei Chemie lange anrennen, ehe es zur Führung reichte. Nach einem Freistoß von Can Coskun war schließlich Felix Drinkuth (72. Minute) per Kopf zur Stelle. In Chemnitz fiel die Entscheidung bereits kurz vor der Pause, das Muster war ähnlich. Nach einem Freistoß köpfte Lukas Aigner (44.) aus kurzer Distanz das Tor des Tages.

Im Sachsenpokal war wegen der Corona-Pandemie das Achtelfinale abgesagt worden. Verband und Vereine einigten sich darauf, ab Viertelfinale nur noch mit den sieben Dritt- und Regionalligisten weiter zu spielen. Die eigentlich noch im Wettbewerb befindlichen unterklassigen Vereine wurden mit einer finanziellen Zuwendung in Höhe von 4000 Euro abgefunden.