Leipzig

Streit eskaliert: 28-Jähriger sticht mit Messer zu

13.05.2021, 08:56 Uhr | dpa

In Leipzig hat ein 28-Jähriger im Streit mit einem 53-Jährigen ein Messer gezogen und damit auf ihn eingestochen. Der Ältere sei dabei so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Der Tatverdächtige sei geflüchtet, habe jedoch polizeilich bekannt gemacht werden können. Nun wird gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der Streit sei am Mittwochnachmittag eskaliert, als der Tatverdächtige am Leipziger Hauptbahnhof einen Zigarettenstummel in das Auto des 53-Jährigen schnippte.