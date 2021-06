Leipzig

Leipziger Handballer wohl bis zum Saisonende ohne Wiesmach

03.06.2021, 18:29 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben den 24:21-Heimsieg gegen GWD Minden am Mittwochabend teuer bezahlen müssen. Wie eine MRT-Diagnostik am Universitätsklinikum Leipzig ergab, hat sich Rechtsaußen Patrick Wiesmach (31) eine Bauchmuskelverletzung zugezogen, die für ihn höchstwahrscheinlich das vorzeitige Saisonende bedeutet. Am Sonntag (16.00 Uhr) steht für die Leipziger das nächste Heimspiel an. Gegen den Bergischen HC sind dann bis zu 1500 Zuschauer zugelassen.