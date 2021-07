Leipziger Innenstadt voll

10.000 Biker demonstrieren gegen Fahrverbote

04.07.2021, 15:15 Uhr | t-online

Biker in Leipzig: Nach Angaben des Veranstalters kamen 10.000 Teilnehmer zur Demo. (Quelle: Schmidt/dpa)

Tausende Biker haben in Leipzig gegen geplante Fahrverbote am Wochenende demonstriert. Zeitweise war der Verkehr durch die Biker so dicht, dass niemand sonst durch die Stadt kam.

Mit einem groß angelegten Treffen haben Tausende Biker in Leipzig gegen mögliche Fahrverbote demonstriert. Die Veranstalter des "Runden Tischs Leipzig und Region" hatten eine Versammlung mit 10.000 Teilnehmern angemeldet. Und auf Bildern sind tatsächlich Tausende Biker zu sehen, wie sie in einer Tour von der Neuen Messe zum Augustplatz fahren. Laut "Leipziger Volkszeitung" seien nach Veranstalterangaben auch tatsächlich so viele Biker gekommen.

Motorradfahrer beteiligen sich an einer Demo des "Runden Tischs Leipzig und Region": Mit ihrer Tour von der Neuen Messe zum Augustusplatz in der Stadt und einer Kundgebung protestieren sie gegen Fahrverbote.v (Quelle: Schmidt/dpa)

Laut "Bild" war es dadurch in Leipzig teilweise so voll, dass es kein Durchkommen mehr für Autofahrer gegeben habe.

Hintergrund des Protests ist eine Bundesratsinitiative, die vorsieht, dass an besonders frequentierten Strecken am Wochenende Fahrverbote für Biker erlassen werden könnten. Denn dort würden Bürger unter dem Lärm der Motorräder leiden.