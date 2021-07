Leipzig

Königin der Nacht blüht im Botanischen Garten Leipzig

23.07.2021, 17:28 Uhr | dpa

Der Botanische Garten in Leipzig hat sich am Freitag auf ein ganz besonderes Ereignis vorbereitet. In den Gewächshäusern wurde am Abend die Blüte der Königin der Nacht erwartet. Das ist ein Kakteengewächs aus der Karibik, das bis zu 30 Zentimeter große Blüten ausbildet. Das Besondere daran sei, dass sich jede Blüte nur für eine Nacht öffne, teilte der Botanische Garten mit. Wegen des Spektakels sollten am Freitagabend die Gewächshäuser von 19.00 bis 22.00 Uhr für die Besucher geöffnet werden.