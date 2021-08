Leipzig

Mann bei Messerangriff in Leipzig schwer verletzt

09.08.2021, 07:02 Uhr | dpa

Ein Mann ist auf der Eisenbahnstraße in Leipzig mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Ein Unbekannter habe den 20-Jährigen am Sonntagabend von hinten angegriffen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Anschließend sei der Täter unerkannt in Richtung der Hermann-Liebmann-Straße geflohen. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Leipziger Eisenbahnstraße gilt als Kriminalitätsschwerpunkt, immer wieder kommt es dort zu Auseinandersetzungen. Nach den Angaben des Polizeisprechers ging nur wenige Stunden vor dem Messerangriff eine Gruppe von acht bis zehn Menschen mit Hämmern und Messern aufeinander los, wobei ein Mann leicht verletzt wurde.

Seit dem Jahr 2018 ist in der Eisenbahnstraße das Tragen von Waffen verboten, wegen mangelnder Effektivität soll das Verbot aber demnächst wieder abgeschafft werden. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hatte die entsprechende Polizeiverordnung im vergangenen März für unwirksam erklärt.