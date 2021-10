Leipzig

Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Sachsen-Anhalt

20.10.2021, 20:32 Uhr | dpa

In der Nacht zu Donnerstag könnte es in Sachsen-Anhalt ungemütlich werden: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor extremen Sturmböen auf dem Brocken. Ab Mitternacht seien Böen mit 120 bis 160 Kilometern pro Stunde zu erwarten, sagte ein Sprecher am Mittwochabend. Auch in niedrigeren Lagen würden voraussichtlich Geschwindigkeiten von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde erreicht.

Für Donnerstag warnt der DWD für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor Sturmböen mit bis zu 90 Kilometern pro Stunde. In exponierten Lagen und in regnerischen Gebieten könnten sie noch stärker sein. Vereinzelt sei auch mit Gewittern zu rechnen.