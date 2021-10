Leipzig

Leipziger Handballer feiern klaren Sieg gegen Göppingen

21.10.2021, 21:03 Uhr | dpa

Leipzig (dpa) – Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben ihren Aufwärtstrend in der Bundesliga fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer André Haber bezwang am Donnerstagabend Frisch Auf Göppingen nach einer beeindruckenden Vorstellung mit 29:20 (17:11) und feierte damit den zweiten deutlichen Heimsieg in Folge. Lucas Krzikalla avancierte vor 3349 Zuschauern mit sieben Toren zum besten Werfer der Leipziger, die nun bei 7:7 Punkten stehen.

Der SC DHfK überrumpelte mit seinem Tempospiel die auswärts zuvor noch unbesiegten Göppinger und führte schon nach achteinhalb Minuten mit 6:1. Zwar fanden die Gäste dann allmählich ihren Rhythmus, doch die Leipziger hielten ihr hohes Niveau im Angriff und lagen zur Halbzeit komfortabel vorne. Nach der Pause baute der SC DHfK seinen Vorsprung rasch auf 20:11 aus und sorgte damit für die Vorentscheidung. In der Schlussphase ließ die Konzentration im Abschluss etwas nach.