Leipzig

Viele Wolken und etwas Sprühregen in Thüringen erwartet

25.11.2021, 07:09 Uhr | dpa

Am Donnerstag bleibt es stark bewölkt in Thüringen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, ist auch im Laufe des Tages nicht mit Auflockerungen zu rechnen. Am Abend könne es gebietsweise zu Sprühregen kommen. Betroffen sind laut DWD vor allem die Gebiete zwischen Eichsfeld und Südharz sowie das Umfeld der Rhön. Die Temperaturen erreichen Tageshöchstwerte von 3 bis 5 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es bewölkt, aber es bleibt überwiegend trocken. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 1 Grad, im Bergland auf bis zu minus 3 Grad.