Leipzig

SC DHfK Leipzig verlängert mit zwei Spielern

30.11.2021, 14:52 Uhr | dpa

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat weitere Weichen für die kommende Saison gestellt. Der Club verlängerte die auslaufenden Verträge der Rückraumspieler Simon Ernst und Lovro Jotic um ein Jahr bis zum Sommer 2023. Dagegen teilte der Verein am Dienstag mit, dass Linksaußen Marc Esche keinen neuen Vertrag erhält.

"Lovro hat in dieser Saison schon vieles von dem nachgewiesen, was wir uns von ihm erwartet haben und angedeutet, wie wichtig er für uns sein kann", sagte Trainer André Haber. "Auch Simon ist schon sehr gut in unsere Mannschaft hineingewachsen und hat sich in unser Deckungssystem reingefuchst."