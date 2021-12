Leipzig

Stürmisches Wetter in Thüringen erwartet

01.12.2021, 09:21 Uhr | dpa

Die Menschen in Thüringen müssen auch am Mittwoch mit ungemütlichem Wetter rechnen. Der Tag beginnt stark bewölkt, zudem soll es immer wieder etwas regnen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte.

Im Laufe des Tages werden starke bis stürmische Böen erwartet. In der Nacht ist mit Sturmböen sowie mit gelegentlichen Schauern, teils auch mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen sieben bis zehn Grad am Tag und drei bis ein Grad in der Nacht.

Am Donnerstag wird schauerartiger Niederschlag teils mit Schnee erwartet. Oberhalb von 400 Metern ist durchweg mit Schnee zu rechnen. Die Temperaturen liegen zwischen fünf Grad am Tag und minus zwei Grad in der Nacht.