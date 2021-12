Leipzig

Leipzig verschenkt Weihnachtsbäume aus Innenstadtdekoration

20.12.2021, 11:05 Uhr | dpa

Die Stadt Leipzig verschenkt ab Dienstag 700 Weihnachtsbäume, die zur vorweihnachtlichen Dekoration in der Innenstadt aufgestellt waren. Die meisten Bäume seien noch in einem guten Zustand, eine Garantie für die Qualität könne aber nach fünf Wochen im Freien ohne Pflege nicht übernommen werden, teilte das Marktamt der Stadt am Montag mit. Die Bäume können den Angaben nach ab 14.00 Uhr an zwei Sammelstellen am Augustusplatz und der Grimmaischen Straße abgeholt werden. Reservierungen sind nicht möglich. Bei der Abholung müssen die geltenden Abstands- und Hygieneregeln beachtet werden.