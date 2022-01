Leipzig

Verlegerin Antje Kunstmann erhält Kurt-Wolff-Preis 2022

28.01.2022, 13:41 Uhr | dpa

Die Verlegerin Antje Kunstmann wird mit dem Kurt-Wolff-Preis 2022 ausgezeichnet. Ihr Münchner Verlag habe sich über Jahrzehnte durch alle Branchenkrisen hindurch die Unabhängigkeit bewahrt, teilte die Kurt-Wolff-Stiftung am Freitag in Leipzig mit. Er sei "Spiegel und Akteur in der Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik". Der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert.

Der Förderpreis geht in diesem Jahr an den Leipziger Poetenladen. Er verknüpfe seit fast 15 Jahren Literatur im Netz mit Büchern und demonstriere, wie sich Druckmedien im Digitalzeitalter verjüngen ließen. Der Förderpreis ist mit 15.000 Euro dotiert.

Die Auszeichnungen sollen im März auf der Leipziger Buchmesse vergeben werden. Bislang ist noch nicht sicher, ob die Messe nach zwei Absagen nacheinander diesmal stattfinden kann. Eine endgültige Entscheidung soll Anfang Februar getroffen werden.

Die Kurt-Wolff-Stiftung vergibt die Ehrung seit 2001. Sie versteht sich als Interessenvertretung unabhängiger Verlage. Dem Freundeskreis der Stiftung gehören derzeit mehr als 130 Verlage an.