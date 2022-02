Leipzig

Keine "Lohengrin"-Premiere von Katharina Wagner in Leipzig

07.02.2022, 14:31 Uhr | dpa

Die Premiere der "Lohengrin"-Neuinszenierung der Bayreuther Festspiel-Chefin Katharina Wagner in Leipzig ist kurz vor Probenbeginn geplatzt. Der Intendant und Generalmusikdirektor Ulf Schirmer habe die Situation zu optimistisch bewertet, die notwendigen technischen Anpassungen und Weiterentwicklungen seien wegen des Zeitmangels nicht mehr seriös umzusetzen, teilte die Oper Leipzig am Montag mit. Wagner reagierte enttäuscht: "Es ist sehr bedauerlich, dass die technischen Schwierigkeiten am Bühnenbild trotz frühzeitiger Hinweise unsererseits von Herrn Prof. Schirmer falsch eingeschätzt wurden", schrieb sie in einer Mitteilung.

"Wir alle hatten uns sehr auf die Vollendung der bereits in Barcelona geprobten Neuproduktion gefreut", schrieb Wagner weiter. Umso mehr freuten sich alle auf die Premiere in Barcelona 2025. Dort sollte das Stück bereits im März 2020 aufgeführt werden, doch wegen Corona kam es nicht dazu. Als Ersatz kam Leipzig ins Gespräch, Geburtsort des berühmten Komponisten Richard Wagner (1813-1883), dessen Urenkelin Katharina Wagner ist. Doch auch hier verzögerte sich alles wegen Corona. Am 26. März sollte es nun endlich soweit sein.

Schirmer will den "Lohengrin" trotzdem zeigen, allerdings unter Regie von Patrick Bialdyga. "Dieser Termin ist wichtig für uns, damit wir im Sommer rechtzeitig zu den Festtagen sämtliche Bühnenwerke Richard Wagners im Repertoire haben - das ist einzigartig auf der Welt", sagte er. In der Titelrolle wechseln sich Klaus Florian Vogt und Martin Muehle ab, die Elsa singen Gal James und Gabriela Scherer.