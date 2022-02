Leipzig

Ehefrau wegen Kritik an Frühstück erstochen

25.02.2022, 01:18 Uhr | dpa

Vor fünf Monaten ist eine Frau in Störmthal bei Leipzig in ihrem Bett erstochen worden. Von heute (9.00 Uhr) an muss sich der 65 Jahre alte Ehemann wegen Mordes vor dem Landgericht Leipzig verantworten. Laut Anklage hatte der Mann aus Wut und Verärgerung gehandelt, weil sich seine Ehefrau zuvor über ein nicht schmackhaftes Frühstück beschwert hatte.

Am 3. September soll dann der Angeklagte 14 Mal mit einem Küchenmesser unvermittelt auf sein Opfer eingestochen haben. Die Frau starb noch am Tatort. Der Mann hatte in den polizeilichen Vernehmungen die Tat grundsätzlich eingeräumt. Das Landgericht hat weitere Termine bis Mitte April angesetzt.