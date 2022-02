Leipzig

Schweriner Stabhochspringer Humann siegt bei Hallen-DM

27.02.2022, 09:45 Uhr | dpa

Tom Linus Humann hat bei den deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Leipzig den Wettbewerb im Stabhochsprung gewonnen. Der Athlet vom Schweriner SC teilte sich am Samstag den ersten Rang mit Torben Blech (TSV Bayer 04 Leverkusen). Beide Springer hatten die Höhen von 5,31 und 5,51 Metern jeweils im ersten Durchgang gemeistert, waren dann aber beide an 5,61 Metern gescheitert. Für Humann bedeuteten die übersprungenen 5,51 Meter jedoch bereits eine persönliche Bestleistung.