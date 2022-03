Leipzig

Der Frühlingsanfang in Sachsen

19.03.2022, 09:17 Uhr | dpa

Passend zum Frühlingsanfang können sich die Menschen in Sachsen am Sonntag über viel Sonnenschein freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, wird der Samstag noch etwas wechselhaft, bevor sich am Sonntag dann ein Hochdruckgebiet durch viel Sonne bemerkbar macht. Am Samstag kann es teilweise zu stärkerer Bewölkung, Regenschauern und Windböen kommen. Die Sonne kann sich ortsweise trotzdem etwas zeigen. Die Temperaturen werden tagsüber bei maximal 10 Grad liegen. Zur Nacht hin klart es dann auf und die Temperaturen fallen bis auf minus vier Grad. Der Wind hält in der Nacht und auch am Sonntag an. Dennoch können die Menschen im Freistaat dann bei bis zu 13 Grad die Sonne und den Frühlingsanfang genießen.