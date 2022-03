Leipzig

Frühlingsanfang in Thüringen

19.03.2022, 09:36 Uhr | dpa

In Thüringen können sich die Menschen nach einem eher wechselhaften Samstag auf einen sonnigen Frühlingsbeginn am Sonntag freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte, gibt es am Samstag teilweise starken Wind und Regenschauer. Es bleibt größtenteils bewölkt bei Temperaturen bis zu 12 Grad. In der Nacht wird es mit Tiefsttemperaturen von minus zwei Grad leicht frostig, aber wolkenlos. Der Wind wird auch am Sonntag anhalten, allerdings wird es kaum Wolken und viel Sonne geben. Zum Frühlingsanfang können die Temperaturen auf bis zu 13 Grad klettern.