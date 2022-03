Leipzig

Leipziger Gewandhaus erwartet sechs neue Konzertglocken

22.03.2022, 17:09 Uhr | dpa

Das Leipziger Gewandhaus erwartet Anfang April die Lieferung von sechs neuen Konzertglocken. Sie wurden in Innsbruck eigens für das renommierte Konzerthaus gegossen. Die Glocken in den Tönen g1, c2, es2, e3, g2 und c3 bringen zusammen 1,3 Tonnen auf die Waage, wie das Gewandhaus am Dienstag mitteilte. Solche Glocken kämen in Musikstücken wie der "Symphonie fantastique" von Hector Berlioz oder in Modest Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" zum Einsatz. Die Anschaffung eines Glockensatzes sei ein seltendes Ereignis in einem Konzerthaus. Ermöglicht wurde es von der Gesellschaft der Freunde des Gewandhauses zu Leipzig. Am 6. April sollen die Glocken angekommen.