Tour-Auftakt in Leipzig

Sting muss zum dritten Mal Konzerte absagen

28.03.2022, 20:07 Uhr | t-online

Es sollte das erste große Konzert in einer Halle seit Corona werden: Nun ist das Sting-Konzert in Leipzig kurz vor Beginn abgesagt worden – und das bereits zum dritten Mal.

Das Konzert des "Police"-Sängers Sting in Leipzig ist nur eine knappe Stunde vor Beginn abgesagt worden. Das bestätigt der Sänger via Twitter. "Nach positiven Covid-Tests bei Mitarbeitern der My Songs Tour müssen u.a. die Konzerte von Sting in Leipzig (28.03.2022) und Hamburg (30.03.2022) verschoben werden", heißt es auf Anfrage von t-online vom Veranstalter "Live Nation".

Zunächst hatte die "LVZ" berichtet. Ein Twitter-Nutzer gab daraufhin an, erst von den Ordnern vor Ort von der Absage erfahren zu haben. Die weiteren Konzert-Termine in Oberhausen (11.04.2022) und Köln (13.04.2022) finden nach Angaben von Live Nation hingegen wie geplant statt.