Richard-Wagner-Festtage: 13 Bühnenwerke in 3 Wochen

Richard-Wagner-Festtage: 13 B├╝hnenwerke in 3 Wochen

Wagner-Fans k├Ânnen sich in Leipzig auf ein besonderes Ereignis freuen. Bei den Richard-Wagner-Festtagen werden vom 20. Juni bis 14. Juli die 13 B├╝hnenwerke des Opernkomponisten in der Reihenfolge ihrer Entstehung zur Auff├╝hrung gebracht. Nur die vier "Ring"-Teile sind aus der Chronologie ausgenommen und folgen aufeinander. Leipzig ist die Geburtsstadt Richard Wagners (1813-1883). Zudem gibt es ein Festprogramm aus Vortr├Ągen, Lesungen, Ausstellungen, Ausfl├╝gen, F├╝hrungen und einer wissenschaftlichen Konferenz, wie der Richard-Wagner-Verband Leipzig am Dienstag mitteilte.