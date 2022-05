Auto erfasst Fußgängerin – Verletzte stirbt

Aktualisiert am 06.05.2022 - 08:39 Uhr

In Mittelsachsen hat ein Auto eine Fußgängerin erfasst. Im Krankenhaus ist sie verstorben. Genauere Abläufe des Tathergangs sind noch unklar.

Eine Fußgängerin ist in Leisnig im Landkreis Mittelsachsen von einem Auto erfasst worden. Die Frau starb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.