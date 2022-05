Tourstart nach Pause: Fans erheben sich für "Rock Legenden"

"Born in the GDR": Die Bands Silly und City und der ehemalige Puhdys-Sänger Dieter Birr sind seit Sonntag gemeinsam unterwegs. In Leipzig hat am Abend die "Rock Legenden"-Tour 2022 begonnen. Die Fans, die in der sehr gut gefüllten Quarterback Immobilien Arena zu Beginn auf Stühlen saßen, standen schon beim ersten Song auf und feierten die Musiker.