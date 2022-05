Aufbaubank: 100.000 Unternehmen bekamen Corona-Hilfen

WÀhrend der Pandemie haben rund 100.000 Unternehmen in Sachsen Corona-Hilfen erhalten. Das seien rund 60 Prozent aller Unternehmen im Freistaat, teilte die SÀchsische Aufbaubank (SAB) am Dienstag in Leipzig mit. Seit Beginn der Pandemie seien 3,6 Milliarden Euro an Hilfen bewilligt worden, 1,5 Milliarden davon im vorigen Jahr. Das GeschÀft der Förderbank sei seit zwei Jahren stark von der Pandemie geprÀgt, sagte die Vorstandsvorsitzende Katrin Leonhardt.