RB Leipzig will Königsklasse in Bielefeld perfekt machen

RB Leipzig will beim Bundesliga-Saisonfinale an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld das Ticket zur Champions League perfekt machen. Daf├╝r reicht der bislang besten R├╝ckrunden-Mannschaft ein Unentschieden, auch im Fernduell gegen den Tabellen-F├╝nften und Pokalfinalisten SC Freiburg. Doch nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel warnt RB-Trainer Domenico Tedesco. "Bielefeld wird noch mal alles reinwerfen. Daran habe ich keinen Zweifel. Wir m├╝ssen dann zeigen, was wir uns vorgenommen haben und was wir erreichen wollen. So ein Entscheidungs-Match ist auch ein Privileg", betonte Tedesco, der erstmals alle Profis an Bord hat und keine gro├čen Experimente plant: "Ich habe es lange Zeit ├╝ber Rotation versucht, glauben sie mir, kein Spieler will rotieren, es wollen alle spielen."