Mitteldeutschland: Extremes Unwetter mit schweren Sturmböen

Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThĂŒringen mĂŒssen sich in den kommenden beiden Tagen auf heftige Gewitter, am Freitag sogar auf extremes Unwetter einstellen. Am heftigsten wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im Norden Sachsen-Anhalts in der Altmarkt. "Dort ist das Risiko von unwetterartigen Gewittern, starken Sturmböen und Hagel ab Freitagnachmittag am grĂ¶ĂŸten", sagte Meteorologe Jens Oehmichen auf Anfrage.