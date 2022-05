Er tat genau das Richtige: Kindergärtner rettet Baby-Fuchs

Beim frĂŒhen Rundgang ĂŒber das Kita-GelĂ€nde hat ein Kita-Mitarbeiter in Chemnitz eine besorgniserregende Entdeckung gemacht: Völlig hilflos und mit großen Augen schaute ein kleiner Fuchs den KindergĂ€rtner an. Das etwa acht bis zehn Wochen alte Jungtier hatte sich im Kletternetz auf dem Spielplatz der Kita verfangen.

Der Mann tat genau das Richtige: Er rief den Verein "Tierrettung Chemnitz" zur Hilfe. Dort arbeiten ehrenamtlich Spezialisten, die sich ach in der Stadt um Wildtiere in Not kĂŒmmern können.