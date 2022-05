Wechselhaftes Wetter an Christi Himmelfahrt in Thüringen

Wechselhaftes Wetter an Christi Himmelfahrt in Th├╝ringen

Der Feiertag hat in Th├╝ringen mit vielen Wolken begonnen. Im Laufe des Tages zeigt sich die Sonne nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur selten. Bei maximal 17 bis 20 Grad kann es zu kurzen Regenschauern kommen.

Nach einem eher tr├╝ben Himmelfahrtstag sinken die Temperaturen in der Nacht auf 13 bis 9 Grad. Auch am Freitag ist mit starker Bew├Âlkung und kaum Sonne zu rechnen. Bei bis zu 18 Grad bleibt es aber mild. Im Verlauf des Tages, der f├╝r Schulkinder und viele Erwachsene in Th├╝ringen ein Br├╝ckentag ist, kann es bis zum Mittag vereinzelt und danach vermehrt regnen.