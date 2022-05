Windig und nass: Aprilwetter am letzten Maiwochenende

Das letzte Maiwochenende zeigt sich in diesem Jahr windig und nass. "Das ist eher so eine Art Aprilwetter", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Leipzig. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag stiegen die Temperaturen höchstens auf 17 Grad. Dazu bildeten sich viele Quellwolken, aus denen örtlich immer wieder Regenschauer fallen könnten. Insbesondere am Samstag wehe zudem ein krÀftiger Wind, vereinzelt seien auch Sturmböen möglich.