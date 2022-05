Mehr als 2000 Teilnehmer beim Bibliothekskongress in Leipzig

Die digitale Zukunft der ├Âffentlichen Bibliotheken ist von diesem Dienstag an eines der Themen beim Bibliothekskongress in Leipzig. Nach Angaben der Veranstalter werden mehr als 2000 Teilnehmer erwartet. Die Corona-Pandemie habe einen gro├čen Einfluss auf die Arbeit von Bibliotheken gehabt, hie├č es. Zum einen w├╝rden digitale Angebote viel st├Ąrker nachgefragt. Zum anderen bleibe aber auch der Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer nach realen Begegnungsorten. Wie Bibliotheken darauf reagieren k├Ânnen, dar├╝ber soll in Diskussionen und Workshops auf dem Kongress gesprochen werden. Zudem sei auch bei den Bibliotheken das Fachkr├Ąftethema angekommen. "H├Ąnderingend" werde qualifiziertes Personal vor allem f├╝r die digitalen Bereiche gesucht.