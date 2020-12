Schaden am Gebäude

Geldautomatensprengungen in Mainzer Oberstadt

12.12.2020, 11:43 Uhr | dpa

In Mainz haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. In der selben Nacht kam es zu einer weiteren Sprengung im Kreis Mayen-Koblenz.

In der Oberstadt von Mainz haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Geldautomaten gesprengt. Wie Beamte der Landeshauptstadt mitteilten, wurden sie gegen 3.45 Uhr durch einen ausgelösten Alarm auf die Tat aufmerksam. Verletzt wurde bei der Sprengung in der Bankfiliale niemand, wie es hieß. Die Täter flüchteten. Über die Beute wurde zunächst nichts bekannt. Am Gebäude entstand ein Schaden. Ermittler sicherten Spuren.

Bereits wenige Minuten zuvor kam es zu der Sprengung eines Geldautomaten in Weißenthurm. Dort schlugen die Täter gegen 3.30 Uhr zu. Die näheren Umstände und ob die Täter Geld erbeuteten ist auch hier noch unklar. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Ob beide Taten miteinander im Zusammenhang stehen, stand zunächst nicht fest.