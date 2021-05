In Mainzer Innenstadt

Mann hantiert mit Spielzeugwaffe – SEK rückt an

05.05.2021, 10:23 Uhr | t-online, loe

Nachdem Passanten einen Mann mit Langwaffe auf seinem Balkon hantieren gesehen hatten, ist das Spezialeinsatzkommando angerückt. Sämtliche Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen – dann klärte sich das Problem.

Ein Mann hat mit einer angeblichen Waffe auf seinem Balkon am Montagabend ungewollt einen aufwändigen Polizeieinsatz in Mainz ausgelöst. Die Beamten sperrten dafür sogar die Münsterstraße ab, in der sich die Wohnung des Mannes befand.



Nach vorangegangenen "umfangreichen Vorermittlungen", fanden die Beamten die Wohnung und den Mieter heraus, so das Polizeipräsidium Mainz. Um die Einsatzkräfte nicht zu gefährden, rückte das SEK an und sicherte die Wohnung ab. Auch nahmen die Beamten telefonischen Kontakt zu dem Bewohner auf.

Gänzlich "überrascht" von dem Anruf, jedoch sehr kooperativ, öffnete der Mann die Tür und übergab zwei täuschend echt aussehende Spielzeugwaffen an die Polizisten, wie es in der Mitteilung heißt. Dem Mann war nicht klar, was er mit seinen Spielzeugen auslösen könnte, sagte er den Polizisten. Er wurde dahingehend belehrt.