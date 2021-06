Offenbach am Main

Hitze in Rheinland-Pfalz und im Saarland

17.06.2021, 09:00 Uhr | dpa

Am Wochenende bleibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland heiß. Am Donnerstag sind laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 36 Grad möglich. Zum Wochenende wird es etwas kühler. Die Höchsttemperaturen liegen allerdings immer noch bei 34 Grad am Freitag und 33 Grad am Samstag.

Im Tagesverlauf können am Donnerstag und Freitag örtlich Gewitter aufziehen, wie ein Meteorologe mitteilte. Dabei könne es Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen geben.

Auch die Nächte bleiben warm. In der Nacht auf Donnerstag lagen die Temperaturen in Rheinland-Pfalz und im Saarland noch verbreitet unter 20 Grad. In der Nacht zum Freitag sind teilweise sogenannte Tropennächte mit mindestens 20 Grad möglich, so der Meteorologe.