Mainz

Ex-Kieler Lee unterschreibt für drei Jahre bei Mainz 05

08.07.2021, 19:43 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 hat wie erwartet den südkoreanischen Nationalspieler Jae-sung Lee verpflichtet. Der offensive Mittelfeldmann unterschrieb bei den Rheinhessen einen Vertrag bis 30. Juni 2024, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Sein Kontrakt beim Zweitligisten Holstein Kiel war am 30. Juni nach drei Jahren ausgelaufen. Am Mittwoch hatten bereits die "Kieler Nachrichten" und südkoreanische Medien berichtet, dass sich der 28-Jährige mit dem FSV über einen Wechsel einig sei.

"Er ist unheimlich offensivstark und im Angriff flexibel einsetzbar. Neben seiner feinen Technik bringt Jae-sung auch eine Menge Herz mit", sagte der Mainzer Trainer Bo Svensson. Lee sei "ein nimmermüder Antreiber, starker Pressingspieler und leidenschaftlicher Zweikämpfer", ergänzte Sportvorstand Christian Heidel. "Hier in Mainz erfüllt sich mein Traum, in der Bundesliga zu spielen", sagte der Neuzugang selbst.